İskenderunspor'da Levent Şahin dönemi

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İskendersunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu.



Kulüp başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını ve Şahin'in kulüpten ücret almayacağını açıkladı.



Levent Şahin, Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.



Hakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde;



"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Levent Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.



Teknik direktörümüz Sayın Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır.



Anne memleketi İskenderun olan hocamız Sayın Levent Şahin, yaşadığımız deprem felaketinde 3 kuzenini ve bir eniştesini İskenderun'da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ