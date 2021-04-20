İskenderun'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İskenderun'da teknik heyet ve futbolculardan 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin Fosfatspor ile yarın oynanacak maç öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı ve 9 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Test sonucu pozitif çıkan futbolcu ve personellerin tedavi ve izolasyon sürecinin başlatıldığına yer verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.



