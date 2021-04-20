İskenderun'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İskenderun'da teknik heyet ve futbolculardan 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin Fosfatspor ile yarın oynanacak maç öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı ve 9 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcu ve personellerin tedavi ve izolasyon sürecinin başlatıldığına yer verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin Fosfatspor ile yarın oynanacak maç öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı ve 9 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcu ve personellerin tedavi ve izolasyon sürecinin başlatıldığına yer verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.