İskender Zülfikari, WSK Mini Süper Kupası'nda şampiyon oldu

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari, WSK Mini Süper Kupası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İskender Zülfikari, WSK Mini Süper Kupası'nda şampiyon oldu
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11 Haziran 2023 19:55
Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, WSK Mini Süper Kupası'nı şampiyon tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, İskender Zülfikari'nin, 2022 WSK Açık Kupası ve WSK Final Kupası, 2023 WSK Şampiyon Kupası, Kış Kupası ve Süper Master Serisi şampiyonluklarının ardından 2023 WSK Mini Süper Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "İtalya'da 'Serileri domine eden Türk' diye anılan ve beşinci WSK şampiyonluğunu kazanan genç temsilcimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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