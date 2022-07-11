İskender Zülfikari, İtalya'da birinci

10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAM İtalya Serisi'nde x30 mini kategoride yarışı birinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İskender Zülfikari, İtalya'da birinci
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11 Temmuz 2022 00:36
IAME İtalya Serisi'nde 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 mini kategoride birinci sırada yarışı tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezonun 7. yarışı Lonato'da South Garda Pisti'nde koşuldu.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden İskender Zülfikari, 61 sporcunun yer aldığı X30 mini kategoride ilk sırada yer alarak şampiyona liderliğine yükseldi.

IAME İtalya Serisi, 10-11 Eylül'de Castelletto 7 Laghi Kart Pisti'nde koşulacak 8. yarış ile tamamlanacak.

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