İşitme Engelliler Milli Takımı'ndan ABD'ye tek gol

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Yaz Olimpiyatları'nda ABD'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Milli Takımı'ndan ABD'ye tek gol
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03 Mayıs 2022 00:57
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD'yi 1-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinci maçında ABD ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milliler ABD'yi 1-0 mağlup etti. Milli takım dün oynanan maçta da Almanya'yı 2-0 yenmişti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

 

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