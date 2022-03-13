İşitme Engelliler Ligi'nde şampiyon Gölcük!

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Ligi'nde şampiyon Gölcük!
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13 Mart 2022 17:40
İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi final maçında İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübünü 4-1 yenen Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonluk maçı Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında Mersin Stadı'nda oynandı.

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmanın 20. dakikasında Mete Kılıç'ın gölüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı. Gölcük, 68 ve 76. dakikalarda Mete Kılıç, 86. dakikada ise Murat Bek'in golleriyle skoru 4-0'a getirirken, İstanbul Çekmeköy Belediyesi 90. dakikada Zindan Altın'la fileleri havalandırıp, maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.

Müsabakada "hat-trick" yapan Mete Kılıç, takımının şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Karşılaşmayı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, TİESF Başkanı Kerim Vural ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de izledi.

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