İşitme Engelliler Kadın Milliler finalde kaybetti

Malezya'da düzenlenen 4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, final maçında ABD'ye 3-0 yenilerek dünya ikincisi oldu.



Başkent Kuala Lumpur'un ev sahipliği yaptığı organizasyona ilk kez katılan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Polonya ve ABD'ye kaybetmesine rağmen İngiltere ve Japonya'yı yenerek yarı finale çıkmış, yarı finalde tekrar karşılaştığı Polonya'yı 2-1 mağlup ederek finale çıkma başarısı göstermişti.



KLFA Stadı'nda ABD ile final maçına çıkan milli takım karşılaşmayı 3-0 kaybederek dünya ikincisi oldu.



Bu arada, İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı ise aynı şampiyonada 9. oldu.



Federasyon Başkanı Kerim Vural: "Önemli bir başarıya imza attılar"



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, tüm oyuncularla gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Bugün nefes kesen bir müsabaka izledik, öncelikle kızlarımla gurur duyuyorum. Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz ikincilik derecesi, ülkemizin futbol yeteneğinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Takımımızın azim, disiplin ve yetenekleri, dünya sahnesinde büyük bir iz bıraktı. Bu tarihi başarı, Türk futbolunda ve işitme engelliler futbolunda parlak bir geleceğe işaret ediyor. Kızlarımızın aylardır süren emeği ve azmi sayesinde bu unutulmaz başarıya imza atıldı. Tüm Türkiye sizinle gurur duyuyor. Sadece İşitme Engelli Kadın Futbolu tarihinde değil Türk kadın futbolu tarihinde de önemli bir başarıya imza attılar. Milli takımımız ile gurur duyuyorum. Şimdi gözümüz olimpiyatlarda inanıyorum ki şampiyonluk kupasını olimpiyatlarda ülkemize getireceğiz. Hep söylediğim gibi sesimiz spor olsun tüm dünya bizi duysun!"



