İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı, grup ikincisi oldu

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'nda İtalya, Kenya ve Litvanya ile karşılaştı.



Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilirken daha sonra Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup etti.



Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, çeyrek finalde yarın ev sahibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.









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