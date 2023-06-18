İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı, grup ikincisi oldu

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı, grup ikincisi oldu
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18 Haziran 2023 15:39
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'nda İtalya, Kenya ve Litvanya ile karşılaştı.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilirken daha sonra Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup etti.

Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, çeyrek finalde yarın ev sahibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

 

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