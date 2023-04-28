İşitme Engelliler Judo Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan'da yapılacak

İşitme Engelliler Judo Avrupa Şampiyonası, 3-7 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki organizasyonda, Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada milli formayı giyecek sporcular şunlar:
Kadınlar: Dilek Altın, Berna Öz, Didem Öğdü, İpek Erçin, Zehra Özbey, Yadigar Talayhan, Elif Küçükarslan, Gonca Türk, Münife Aydın Doğan ve Buse Tıraş.
Erkekler: Fırat Yıldırım, Ahmet Sarı, Samet Bulut, Osman Teng, Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Yusuf Çelik, Muhammed Delil Pekşen, Mevlüt Akmaz, Furkan Acar, Metin Tekin.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki organizasyonda, Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada milli formayı giyecek sporcular şunlar:
Kadınlar: Dilek Altın, Berna Öz, Didem Öğdü, İpek Erçin, Zehra Özbey, Yadigar Talayhan, Elif Küçükarslan, Gonca Türk, Münife Aydın Doğan ve Buse Tıraş.
Erkekler: Fırat Yıldırım, Ahmet Sarı, Samet Bulut, Osman Teng, Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Yusuf Çelik, Muhammed Delil Pekşen, Mevlüt Akmaz, Furkan Acar, Metin Tekin.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ