İşitme Engelliler'in hedefi ikinci kez Deaflympics şampiyonluğu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) futbolda üst üste 2. şampiyonluğu yaşamak istediklerini söyledi.



TİESF bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek Deaflympics'te mücadele edecek.



Tarihinde 2 dünya, birer Deaflympics ve Avrupa şampiyonluğu bulunan ay-yıldızlı takım, son şampiyon olduğu organizasyonun hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.



Milliler, kamp kapsamında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Sultanbeyli Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı TİESF Başkanı Kerim Vural da yerinde takip etti.



Kerim Vural: "Şampiyonluk için Brezilya'ya gideceğiz"



TİESF Başkanı Kerim Vural, Brezilya'ya üst üste 2. Deaflympics şampiyonluğu için gideceklerini söyledi.



Organizasyon öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Futbol Milli Takımı'mız daha önce Deaflympics, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2017'deki Deaflympics'te şampiyon olmuştuk. Bu unvanımızı muhafaza etmek istiyoruz. Güzel kamp dönemlerimiz geçti. Riva'da 3. kampımızı yapıyoruz. TFF, bize büyük bir destek veriyor. Burada kamp yapmak motivasyonumuz açısından iyi oluyor. TFF ailesine çok teşekkür ediyoruz. Deaflympics'e hazırız. Şampiyonluk için Brezilya'ya gideceğiz." diye konuştu.



TİESF olarak Brezilya'da toplam 13 branşta yer alacaklarını belirten Vural, şunları kaydetti:



"Samsun'da düzenlenen 23. Deaflympics'e 96 ülke katıldı. Biz, ülke sıralamasında 4. olduk. Toplam 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya kazandık. Bu, Türk spor tarihinin en büyük başarısıdır. Bu rakamları söylemek çok basit, hızlıca geçiyoruz ama bu başarı çok ciddi. Takım sporlarında futbolda, erkek voleybol ve hentbolda olimpiyat şampiyonuyuz. Kadın voleybolunda dünya şampiyonuyuz. Çok ciddi bir sportif başarımız var. Bu seneki organizasyona da 13 branşla katılacağız. Zirveye çıkmak da orada kalmak da çok zor. Birinci zorluğu aştık. İkincisini de sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm teknik ekibimize güveniyoruz."



Ali Metin: "Deaflympics şampiyonluğu unvanımızı korumak istiyoruz"



İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ali Metin, 2017'de Samsun'da elde ettikleri Deaflympics şampiyonluğu unvanını korumak istediklerini dile getirdi.



Deaflympics öncesi 3. kampı gerçekleştirdiklerini belirten Metin, "Kamplarımızdan iyi bir verim aldık. Yaptığımız hazırlık maçlarında takımımızın durumunu gördük. İstediğimiz performansı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Deaflympics'te daha önce şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Ali Metin, "2017'de elde ettiğimiz Deaflympics şampiyonluğu unvanımızı korumak istiyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Çocuklarımda da bu motivasyonu görüyorum. Diğer branşlardaki sporcularımız da iyi hazırlanıyor. Ülke olarak iyi bir sonuç alarak döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Organizasyonda C Grubu'nda yer alacak İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Mali, ABD, Irak ve Almanya ile mücadele edecek.





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