İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, başladı!

Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, başladı!
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24 Ocak 2022 17:43
Türkiye Kadınlar ve Erkekler İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.

Milli takım sporcularının seçileceği ve aynı zamanda olimpiyata katılacak sporcuların belirleneceği organizasyon, 28 Ocak'a kadar sürecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

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