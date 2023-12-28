İşitme Engelliler Futsal Takımı teknik ekibi belli oldu

İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek İşitme Engelliler Futsal Takımı teknik ekibi açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Futsal Takımı teknik ekibi belli oldu
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28 Aralık 2023 17:32
Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek İşitme Engelliler Futsal Takımı teknik ekibi açıklandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Mart 2024'te Erzurum'un ev sahipliğinde yapılacak olimpiyatlar için hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, İşitme Engelliler Futsal Takımı'nın teknik ekibinin belirlendiği duyuruldu.

İşitme Engelliler Futsal Takımı teknik sorumlusu olarak Doç. Dr. Ersan Tolukan, antrenör Doç. Dr. Sümer Alvurdu, antrenör Mahmut Akbaş, antrenör Fatih Erdaş, antrenör Guddusi Aydın, antrenör Gökhan Berat göreve başladı.

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