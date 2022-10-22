İşitme Engelliler Futbol Müsabaka Temsilciliği Kursu yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, "Futbol Müsabaka Temsilciliği Kursu" yapıldı.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen kursa 55 aday katıldı.



Federasyon başkanı Kerim Vural, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşayan 3,5 milyona yakın işitme engellinin spora yatkın olanlarını spora kazandırabilmek ve hayatlarına bir şeyler katabilmek için çalıştıklarını ifade etti.



Federasyon bünyesinde 11 yıldır işitme engellilere destek olmak ve onları bir adım daha ileri götürmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Vural, "Federasyonun lokomotif branşlarından bir tanesidir futbol. Dünyada gösterdiğimiz büyük başarıları ülkemizdeki liglerde de gösterme gibi bir hayalimiz var. Dünyada milli takımımız, tüm rakiplerini yene yene sonuca varıyor fakat benim gözlemlediğim, 11 yıldır edindiğim tecrübeye göre Türkiye'deki liglerimiz içerisinde bu kalite bu seviye henüz yok." dedi.



Dünyadaki başarıyı liglerde de göstermek istediklerini aktaran Vural, şöyle devam etti:



"Bizde 24 branş var. 24'ün bir tanesi futbol. Şöyle yola çıkıyoruz; futbolu alıp bir seviyeye getirip ondan sonra diğer branşları da onun peşinde kurumsallaştırıp sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Çok ciddi manada futbola hem zaman harcıyoruz hem de para harcıyoruz. Bu harcamaların karşılığında gerçek manada profesyonel bir lig olması gerekiyor. Bunu sağlamak istiyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine "tam destek" verdiğini vurgulayan Vural, "O desteklerin altında bizim kalmamız. O destekleri alıp federasyonumuzu gerçekten olması gereken seviyeye ulaştırmamız gerekiyor. Ben 11-12 senedir bunun için gayret ediyorum, uğraşıyorum. Son bir yıldır çok çok daha fazla uğraşıyorum. Sizden de aynı gayreti aynı desteği alacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





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