İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Polonya'ya fark attı!

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı 9-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Polonya'ya fark attı!
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11 Mayıs 2022 00:13
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı 9-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, çeyrek final maçından da galibiyetle ayrıldı.

Polonya'yı 9-0 mağlup eden milli takım, yarı finale yükseldi.

Öte yandan Kadın Hentbol Milli Takımı da Arjantin'i 35-6 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

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