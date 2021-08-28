İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın hedefi üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğu

Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) grup elemelerinde 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın hedefi üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımızın 15 yıl önce TFF ile yollarının kesişmesi ile birlikte stratejik bir iş birliği oluşturduk. Geçmişinde 1 Avrupa, 2 dünya ve son olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Bu da İşitme Engelliler Futbol Milli Takımını, Türk spor tarihinin en başarılı takımı haline getirmiştir. Jenerasyon değişiyor, oyuncular değişiyor ama gelecekte yeni hedefler var. 2022'de Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatı yapılacak. Bu olimpiyatlara katılabilmek için Çekya ile pazar günü grup eleme maçı oynayacağız. Kazanarak olimpiyatlara gideceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.



Çekya'nın ardından 25 Eylül'de Riva'da Fransa maçı olduğunu hatırlatan Gürsoy, şunları kaydetti:



"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in özel direktifleriyle Fransa maçını burada oynayacağız. Seyircilerin de İşitme Engelliler Milli Takımı'nın yanında olması için bu şekilde bir uygulama yapacağız. Geçmişte Ampute Milli Takımı da Avrupa Şampiyonası'nın finali dışında tüm maçlarını Riva'da oynamıştı. Umarım bu iki maçı da kazanarak inşallah Brezilya'daki olimpiyatlara katılma hakkı elde edeceğiz. Geçmişinde kazanma kültürü olan takımın Brezilya'daki olimpiyatlarda da başarılı olacağına inanıyorum."



Engelliler Koordinasyon Kurulu olarak tüm takımların kendileri için çok özel olduğunun altını çizen Ömer Gürsoy, şöyle konuştu:



"Bir mottomuz oluştu. Bu mottomuzu oluştururken, milli takım kaptanımız Arda Turan'dı. Arda Turan nerede kamp yapıyorsa, bizim engelli milli takımlarımızın kaptanları ve oyuncuları da orada kamp yapmalı, ne giyiyorlarsa onu giymeliler. Bu motto karşılığında dönemin federasyon başkanı Yıldırım Demirören, buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, Riva ilk açıldıktan sonra tüm kategorilerde milli takımlarımızın kamplarını ya da son kamplarını Riva'da yaptık. Ampute Milli Takımı ve Sesi Görenler Milli Takımımız son kamplarını burada yaparak Avrupa şampiyonu oldular, olimpiyatlara gittiler. Down sendromlu milli takımımız buradan gitti ve Avrupa üçüncüsü oldu. İşitme Engelliler Milli Takımımızın son iki dünya ve olimpiyat şampiyonlukları buradaki kamplardan sonra oldu. Ben Riva'nın uğuruna inanıyorum. Son kampı da özellikle burada seçtik, inşallah Çekya'dan da zaferle döneceğiz."



- Teknik direktör Ramazan Karacif: "Hedefimiz olimpiyata katılmak ve kesinlikle final oynamak"



İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif 15 Temmuz'da Afyon'da çalışmalarına başladıklarını ve son kamplarını da Riva'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Moral motivasyon olarak burası üst düzeye çıktığımız bir tesis. Yarın deplasmanda Çekya maçımız var, 25 Eylül'de Riva'da Fransa ile kota maçını oynayacağız. Hedefimiz daha önce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan bu takımımızın başarı ivmesini ileri taşımak ve devamlılığını sağlamak. Bu iki maçımızı geçerek, öncelikli hedefimiz Brezilya'daki olimpiyata katılmak ve sonrasında da kesinlikle final oynamak." değerlendirmesinde bulundu.



Son olimpiyat şampiyonu takımdan 17 oyuncuyla vedalaştıklarını aktaran Karacif, "Gerek yaşları, gerekse de fiziksel performansları itibarıyla bir jenerasyon değişikliğine gittik. Gayet de memnunuz. 21 Yaş Altında Avrupa şampiyonluğu yaşamış arkadaşlarımız aramıza katıldı. Avrupa ve dünya sıralamasında birinci olan Türkiye'mize yakışır şekilde işitme engelliler camiasına hizmet etmek istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonuna, başkanına, TFF'ye, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'a, İsmail Erdem ve Alaadin Nalcıoğlu başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü TFF Riva tesisleri, antrenör ve futbolcuların hayali. Bizim de futbolcularımızın idolleri burada çalışıp şampiyonaya gidiyor. Riva bizim için çok hayırlı ve şanslı inşallah o şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.



- Takım kaptanı Ersin Mert: "Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak istiyoruz"



Milli takım kaptanı ve kalecisi Ersin Mert de 21 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğunu kazanan oyuncuların aralarına katılmalarıyla güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Onlarla birlikte güvenli, rahat bir şekilde olimpiyatlarda tekrar şampiyon oluncaya kadar çalışmalarımız devam edecek. Çekya maçı bizim için çok önemli çünkü eleme maçı. İnşallah bu maçı kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak istiyoruz. Son olimpiyat ve dünya şampiyonu biziz tekrar olimpiyat şampiyonu olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum, inanıyoruz. Milletimizi ve ailemizi onurlandırmak istiyoruz."



