İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'ndan 3'te 3!

İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Futbol Milli Takımımız, Irak'ı 5-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'ndan 3'te 3!
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04 Mayıs 2022 20:56
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye Futbol Milli Takımı, Irak'ı 5-0 yendi.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Irak'ı rahat bir şekilde 5-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Türkiye, grupta daha önce Almanya'yı 2-0, ABD'yi ise 1-0 yenmişti.

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