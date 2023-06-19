İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Yunanistan'a 57-44 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası
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19 Haziran 2023 20:38
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Yunanistan'a 57-44 yenildi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ikinci olan milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ekiple karşılaştı. Kadın milliler rakibine 57-44 mağlup oldu.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilmiş, ardından Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

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