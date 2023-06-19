İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Yunanistan'a 57-44 yenildi.



Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ikinci olan milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ekiple karşılaştı. Kadın milliler rakibine 57-44 mağlup oldu.



Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilmiş, ardından Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ