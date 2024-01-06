İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu kampı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
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06 Ocak 2024 15:24
İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Atilla Öztürk öncülüğünde 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Öztürk, AA muhabirine, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Kampın 21 Ocak'a kadar devam edeceğini anlatan Öztürk, "Kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık kampına geldik. Burada daha çok dayanıklılık ve kuvvete dönük antrenmanlar yapacağız." dedi.

Hedefleri olan bir takım olduklarına işaret eden Öztürk, "Hedefimiz bol miktarda madalya kazanmak. Oldukça önemli ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Yeni katılan sporcularımız da var. Bunları harmanlayacağız." diye konuştu.

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