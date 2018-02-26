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İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesinde sona erdi.

Kaynak: DHA
İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi
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26 Şubat 2018 12:36
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesinde sona erdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlendi. 2 gün süren yarışmaya kadın ve erkeklerde 40 sporcu katıldı.

Yarışmanın ilk günü bisikletliler yol yarışmasında pedal çevirdi. İkinci gün ise Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'ndeki orman içinde dağ etabı yapıldı. Bu yıl ikincisi yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular 5- 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Belçika'da yapılacak olan MTV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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