Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) için Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kampa girdi.



Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın daveti üzerine ilçeye gelen sporcular, İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan yönetiminde Akdağmadeni Spor Salonu'nda antrenmanlarına başladılar.



Başantrenör Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın 11 gün süreceğini belirterek, "25-27 Şubat'ta Kütahya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 120 sporcu arasından ilk 4'e girenleri burada milli takım kampına aldık." dedi.



Özkan, milli takımı ilçede misafir eden Yalçın'a teşekkür ederek, hedeflerin olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını göndere çekmek olduğunu söyledi.



Başkan Yalçın da milli takımı ilçede misafir etmekten mutlu olduğunu dile getirerek, "İnşallah, kamp sonunda sporcularımız olimpiyata hazır hale gelecekler. Ay yıldızlı bayrağımızı Brezilya'da göndere çekeceklerine canı gönülden inanıyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.









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