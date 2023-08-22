İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya

Polonya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Muhammed Çakır çekiç atmada altın, disk atmada bronz madalya kazanırken Yasin Süzen ise 400 metrede Avrupa ikincisi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya
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22 Ağustos 2023 20:54
Polonya'da devam eden İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Szczecin kentindeki organizasyonda Muhammed Çakır, çekiç atmada Avrupa şampiyonu olurken, disk atmada bronz madalya elde etti.

Yasin Süzen ise 400 metrede gümüş madalya aldı.

İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası, 26 Ağustos'ta sona erecek.

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