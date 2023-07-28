İşitme engelli voleybolcular, dünya arenasına yöneldi

Karabük'te 11-22 Temmuz'da 6 ülkeden takımların katılımıyla düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyonluğa, kadınlarda ise ikinciliğe ulaşan Türk milli takımları, başarılarını gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına taşımak istiyor.



Organizasyonda çıktığı 7 maçtan namağlup ayrılan Türkiye Erkek Milli Takımı, şampiyon olurken, rakiplerine set vermeden finale ulaşan Kadın Milli Takımı ise son maçta Ukrayna'ya mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti.



Turnuvanın başından sonuna yoğun seyirci desteğini arkasına alarak başarılı performans ortaya koyan erkek ve kadın milli takımlar, Haziran 2024'te Japonya'da düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'te ilk defa gerçekleştirilen uluslararası turnuvaya halkın ilgisinin yoğun olduğunu belirtti.



Voleybol erkek ve kadın milli takımlarının son olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Vural, "Brezilya'da olimpiyat şampiyonu oldular. Erkekler olduğu yeri bozmadı, Avrupa şampiyonu oldu. Kızlarımız final maçında motive olamadılar diye değerlendiriyorum. Belki seyirci yoğunluğunun vermiş olduğu heyecan olabilir." dedi.



Vural, kazanmayı illa birinci olmak şeklinde değerlendirmediklerini vurgulayarak, "Spora gelebilmiş, federasyonun herhangi bir branşına girebilmiş olmayı kazanma olarak değerlendiriyoruz. Burada kızlarımız ikinci oldu. Bir sonraki dünya şampiyonasında inşallah tekrar şampiyon olurlar." diye konuştu.



İşitme engellilerin sporun herhangi bir branşıyla ilgilenmesi gerektiğini aktaran Vural, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 200 binin üzerinde işitme engellinin bulunduğunu söyledi.



Vural, işitme engellilerin hepsinin spor yapabilecekleri bir federasyon olduklarına değinerek, "Federasyonda 24 branş var. Yani bu ne demek? Çocuğun fiziksel yapısına, ruh yapısına, karakterine, kişiliğine göre tercih edebileceği alternatif spor branşları var. Bu manada ben ülkede yaşayan işitme engelli bütün çocukların spora katılmasını arzu ediyorum." şeklinde konuştu.







''Dünya şampiyonasında hedefe ulaşmayı planlıyoruz"



İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz de İtalya, Ukrayna ve Fransa'ya karşı üstün oyunla turnuvaya başladıklarını söyledi.



Yarı finalde İtalya'yı rahat bir şekilde elediklerini hatırlatan Dokgöz, "Her şey umduğumuz gibi giderken final maçında tekrar rakibimiz Ukrayna oldu. Zor başladık. Rakip ilk maça göre daha dirençli mücadele etmeye başladı. İlk set zaten 27-29 bitti. Eğer ilk setteki kırılma noktası bizim tarafımızda olmuş olsaydı skor daha farklı şekilde olacaktı. Maalesef Ukrayna ilk seti aldı. İkinci sette de direnç vermeye devam ettik fakat yine sonuç bizim lehimize olmadı." değerlendirmesinde bulundu.



Dokgöz, tribünlerin çok dolu ve tempolu olduğuna dikkati çekerek, tempoya ayak uyduramadıklarını ve rakiplerinin yüksek düzeyde direnç gösterdiğinden bahsetti.



Organizasyondan şampiyon olarak ayrılmayı istediklerini dile getiren Dokgöz, "Tüm çalışmalar bu yöndeydi. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Ama bundan sonra önümüzde dünya şampiyonası var. Avrupa ikinciliği unvanı ile dünya şampiyonasında hedefe ulaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.



