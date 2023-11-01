İşitme engelli sporcu sayısı taramalarla artırılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, ortaokul ve liselerde işitme engelli sporcu taraması yapacaklarını belirterek, "Oradan kazanacağımız çocuklarla sporcu sayısını daha da artıracağız." dedi.



Kerim Vural, AA muhabirine, 24 farklı branşta yaklaşık 800 spor kulübüyle Türkiye'nin en büyük federasyonlarından biri olduklarını belirtti.



Devletin destekleriyle engelli sporcuların birçok imkana sahip olduğunu aktaran Vural, "Son 20 yılda yaşam koşullarının düzenlenmesinden dolayı bütün engellilerin hayata çok daha fazla dahil olduğu bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.



Engellileri sporla hayata bağlamaya çalıştıklarını dile getiren Vural, "Engel grubunu sporla hem hayata kazandırmaya hem de kendi iç dünyalarını toparlamaya çalışıyoruz. Devletimizin verdiği inanılmaz imkanlar var. Yani 24 branşın herhangi birinden milli takıma seçilmiş bir çocuğun yapılan çalışmalarla özel üniversitelerde tam burslu olarak okuma imkanı var. Dereceye girmesi halinde devletin verdiği ödül ve ömür boyu aldığı maaş var. Sportif başarı olması halinde çok çok fazlası var. Bununla alakalı federasyon olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 'Bizim sesimiz spor olsun herkes bizi duysun' diye bir sloganımız da var." ifadelerini kullandı.



- "Biz sadece duyurulmada sorun yaşıyoruz"



Lisanslı sporcu sayısı bakımından yeterli seviyede olmadıklarını anlatan Vural, şöyle devam etti:



"Bizde yaklaşık 20 bin lisanslı sporcu var fakat bunun çok az olduğunu değerlendiriyoruz. Bizim takıldığımız yer aslında sesimizin duyurulması. Aileler engelli sporunda devletin sunduğu imkanları öğrense herkes belki de çocuğunun elinden tutup spora getirecek. Biz sadece duyurulmada sorun yaşıyoruz. Çocuk zaten spora katıldı mı hem işitme engelli hem normal çocukların hepsi azimli, gayretli şekilde sporu sürdürüyor. Kulaktan kulağa olma imkanı yok. Biz elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Basın kuruluşları yeteri kadar destek verse belki Türkiye'deki bütün işitme engelliler konudan haberdar olacak."



Federasyon olarak engellileri güçlendirmek için yeni çalışma içinde olduklarını vurgulayan Vural, şunları kaydetti:



"Türkiye'de işitme engelli ortaokul ve liseleri var. Biz bu okullarda sporcu taraması diye bir proje geliştirdik. Buralarda çok ciddi öğrenci potansiyeli var. Kendi teknik ekibimizle birlikte kim hangi branşa yatkın diye tespitlerimiz olacak. Oradan kazanacağımız çocuklarla sporcu sayısını daha da artıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliği halindeyiz. İşitme engelli ortaokul ve liselerden bir veya ikisinin işitme engelli spor lisesine dönüştürülmesi üzerine planlamam var."



- "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları büyük spor organizasyonlarından birisidir"



Türkiye'de yapılan organizasyonların spora yönelmede ciddi katkısı olduğunu belirten Vuran, "Ulusal ve uluslararası manada ciddi organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Erzurum'da da yapacağımız 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, büyük spor organizasyonlarından birisidir. 40'ın üzerinde ülkenin katılacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki sene yine nasip olursa futbolun Avrupa Şampiyonası'nı yapacağız. Birkaç uluslararası faaliyete ev sahipliği yapma planımız var. Bunlar hem ülkedeki işitme engellilerin spora yönelmesine hem de ülkemizin tanıtımı adına ciddi katkı sunuyor. Biz de ülkedeki 67 federasyondan birisi olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



