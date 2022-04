İşitme engelli şampiyon gözünü olimpiyatlara dikti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası birincisi 19 yaşındaki milli sporcu Can Akpınar'ın yeni hedefi, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek.



Can Akpınar, ilk olarak başladığı futbola ısınamayınca, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı.



Start düdüğünü duymadığı halde kendisinden önce suya atlayan rakiplerini geride bırakan doğuştan işitme engelli Akpınar, başarıya ulaşmak için var gücüyle çalışıyor.



Kütahya'da 27 Şubat'ta yapılan Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda üç birincilik, bir ikincilik alan Akpınar, en büyük desteği ise ailesi ve antrenörlerinden görüyor.



Akpınar: "Yüzmeyi çok seviyorum"



İşitme cihazı kullanan Can Akpınar, antrenmanlarını sürdürdüğü Muğla Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2002'de İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini ve yüzme öğrenmeye başladığını anlattı.



Yüzme kulübüne 2015'te katıldığını ifade eden Akpınar, "Türkiye Şampiyonu oldum. İnşallah geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonu olacağım. Olimpiyatlara gidip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Öznalbant: "Şu anda çok iyi seviyedeyiz"



Can Akpınar'ın antrenörü Esen Savaş Öznalbant, eşi Muharrem Öznalbant ile özel önem verdikleri engelli sporcunun milli takıma seçildiğini söyledi.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan, Can'ın hangi organizasyonlara katılacağının cevabını beklediklerini aktaran Öznalbant, "Can bize geldiğinde çok iyi bir durumda değildi ama şu anda çok iyi seviyedeyiz. En son Türkiye Şampiyonası'nda üç birinciliğimiz, bir ikinciliğimiz var. Bu şartlarda 1,5 yılda milli takıma girdik. Hatta şu anda kendisi olimpiyat barajlarını da geçiyor. İnşallah bir dahaki şampiyona sonrası olimpiyatlarda kendisini görebileceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.



Öznalbant, Can'ın işitme engelli olduğunu ama bunun yüzmeye bir engel teşkil etmediğini belirterek, "Onunla zaten işaret diliyle de anlaşabiliyoruz. Çok iyi bir dudak okuması olduğu için hepimizi anlayabiliyor. Engelli bütün sporcularımızı havuzlarımıza bekliyoruz." dedi.



Anne Akpınar: "Dünya şampiyonu olmak istiyor"



Anne Özen Akpınar, oğlunun iki yaşında ameliyat olduğunu dile getirdi.



Oğlunun işitme cihazı kullandığını belirten Akpınar, "Havuzla tanışmamız 2015'te oldu. Aynı yıl burada işe başlamıştım. Hocalarımız, 'Oğlumuzu da keşfedelim.' demişti. O günlerden bu günlere geldik. En çok yüzmeyi sever. Aslında ilk futbol ile başlamıştı ama hiç sevmedi. Yüzmeyi çok seviyor. Tek istediği şey yüzmek diyebilirim. Bu yolda da ilerlemek istiyor. Dünya şampiyonu olmak istiyor. Hedefi o. İnşallah zamanla onu da görürüz. Türkiye şampiyonu olduğunda ağladım. Bana bu günleri yaşattığı için oğluma çok teşekkür ederim. Sonuna kadar arkasındayım. Onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.



Akpınar, ilk başta oğlunun yurt dışından geldiği için Türkçe'sinin iyi olmadığını, bu nedenle zorluk çektiğini anlattı.



Oğlunun yüzme sporu sayesinde sosyalleştiğini ve arkadaş çevresinin genişlediğini anlatan Akpınar, "Konuşması düzeldi. İlk başta zorluk çekti ama şu an konuşması ilerledi. Eksiği var, şu an kendisini tam ifade edemiyor. Ancak çok iyi anlıyor. Okulunda çok iyi bir öğrenci. Derslerinde de çok başarılı. Yüzmenin hayatında çok önemli bir etkisi oldu. Oğlumu yüzde yüz değiştirdi." diyerek sözlerini tamamladı.









İLGİLİ VİDEO