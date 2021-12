İşitme engelli Rifat Can'ın hedefi karatede dünya şampiyonluğu

İşitme engelli olarak 23 yıl önce dünyaya gelen Rifat Can Şişman, ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına yazdırıldı. Burada yıllarca eğitim alan, seramik yapımıyla ilgilenen Şişman, kısa sürede arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurdu. Çeşitli spor branşlarına yönlendirilen Şişman, özellikle karateye gönül verdi.



- Sporla ilgilenirken mutlu oluyor



Bu alanda büyük başarılara imza atacağına inanan Şişman, AA muhabirine, yaşadığı zorluklara rağmen yaşam sevincini hiç kaybetmediğini, hayata sımsıkı sarıldığını söyledi.



Başta ailesi olmak üzere çevresindekilerin kendisine hep destek verdiğini aktaran Şişman, sporla ilgilenmeye başladıktan sonra hayatında bambaşka bir sayfa açıldığını dile getirdi.



Sistemli çalışma ve azmiyle her işi başardığını anlatan Şişman, "Haftanın her günü planlı şekilde karate antrenmanlarımı yapıyorum. Yıllardır hiç aksatmadım. Karate, basketbol, yüzme, masa tenisi ve futbol oynuyorum. Bu sporlarla ilgilenirken çok mutlu oluyorum. Yedi yıldır karate yapıyorum. Karateyi çok seviyorum. Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlenen yarışmalara, turnuvalara katıldım. Bundan sonraki hedefim milli takım ve dünya şampiyonluğu."diye konuştu.



- Olimpiyatlara da gitmek istiyor



Aynı zamanda antrenör olan Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu da ilçede yaklaşık 20 yıldır karate eğitimi verdiklerini bildirdi.



Şişman ile yaklaşık 7 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Uzunlulu, şöyle konuştu:



"Azmi ve çalışkanlığı sayesinde siyah kuşak seviyesine geldi. Salgın sürecinden önce yapılan Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu ve milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Geçtiğimiz ayda da İstanbul'da yapılan yine dünya şampiyonası seçmesi ayağında, Türkiye beşincisi oldu. Çok hırslı bir sporcumuz. Haftada 5 gün antrenman yapıyor. Hedefi milli takım, Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Aynı zamanda önümüzdeki yıl mayısta, Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın seçmeleri yapılacak. Bu seçmeleri kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyor."



Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül de Şişman'ın vakfa başladığında henüz kelimeleri konuşamadığını, aldığı eğitimle kendisini çok geliştirdiğini dile getirdi.



Rifat Can'ın kendi tasarımlarını yaparak seramik ürettiğini aktaran Şengül, "Maaşlı ve sigortalı, aile bütçesine de katkı sağlıyor. Uğraştığı birçok spor branşıyla bizleri gururlandırıyor. Katıldığı karate müsabakalarından da madalyalarla dönüyor." dedi.