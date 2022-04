İşitme engelli millilerin gözü altın madalyada

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) için son hazırlık kampını Riva'da gerçekleştiren İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, son şampiyon unvanını korumak için 26 Nisan Salı günü Brezilya'ya gidecek.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde TFF Engelli Federasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile bir araya gelerek toplantı yapan ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk sözü verdi.



Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan İsmail Erdem, millilerin yeniden olimpiyat şampiyonu olacaklarına inandıklarını söyledi.



Oyuncularla yaptıkları toplantıda ay-yıldızlı ekibin inancını gördüğünü vurgulayan Erdem, "Milli takımımız son olimpiyat şampiyonu. Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlardan da şampiyon olarak dönmelerini arzu ediyoruz. Milli takımımızda, hocamızda, teknik ekipte, oyuncularımızda bu heyecan var, bunu görüyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum. 2 Dünya, 1 Avrupa ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu var takımımızın. Şimdi ikinci olimpiyat şampiyonluğunu alıp döneceklerine yürekten inanıyoruz. TFF olarak da maddi ve manevi desteklerimizi hiç esirgemedik ve yanlarında olduk. Servet Yardımcı başkanımızın ve yönetimimiz desteği yine milli takımımızla. Şampiyon gidip şampiyon dönecekler ve 85 milyon bu ortak mutluluğu yaşayacağız. Milli takım oyuncularımız kendilerinden eminler, vakarlı bir duruşları var. Her zaman alkışlanmaya değer bir yapı görüyoruz burada. İnanıyoruz ki bu milli takım olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize ortak gururu yaşatacak." ifadelerini kullandı.



Federasyonun engelli futboluna verdiği destekten söz eden Erdem, "TFF olarak geçmiş yıllar itibarıyla engelli futbolunun gelişimine önemli destekler verdik. Yarın da aynı desteği vermeye devam edeceğiz. İşitme, görme, bedensel engelliler ve özel sporcular olarak dört ayrı federasyonda milli takımlarımız var. İşitme Engelliler Milli Takımımızı daha önce burada çok defa misafir ettik. Uluslararası müsabakalara yolculadık. En son olimpiyat vizesi için Prag'da Çekya ile bir maçımız oldu ve güzel bir sonuç aldık. En son Riva'da Fransa'yı 3-0'la geçerek Brezilya'ya gitme hakkı elde ettiler." diye konuştu.



İsmail Erdem, ay-yıldızlıları milli takım tesislerinde ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyip, Riva'nın uğurlu bir tesis olduğunu belirterek, "Riva Tesisleri uğurlu. Ampute, görme engelliler, özel sporcular burada kamp yapıp buradan büyük turnuvalara yolculuğa çıkıyorlar ve gittikleri yerlerde de başarılı oluyorlar. En son özel sporcuları yine buradan uğurladık. İlk defa katıldıkları Dünya Şampiyonası'nda Peru'dan dünya üçüncüsü olarak döndüler. Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu. Görme Engelliler Milli Takımız, Avrupa dördüncüsü olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.



- Ömer Gürsoy: "Türkiye, işitme engelli futbolu sıralamasında 1 numarada"



Başkanlığı döneminde en çok mesaisini İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'na ayırdığını ve aralarında güçlü bir bağ olduğunu kaydeden Ömer Gürsoy ise ay-yıldızlıların Brezilya'ya favori olarak gideceğini vurgulayarak, "Favori olmak önemli. Türkiye, işitme engelli futbolu sıralamasında 1 numarada. Son olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra 2 dünya ve Avrupa şampiyonluğu var. Tabii ki favori olarak gidiyoruz ama futbol bu. Takımımız çok iyi ve çok başarılı. Eleme gruplarında gol yemeden 9 gol atarak Çekya ve Fransa maçlarını kazandık." diye konuştu.



Riva'nın engelli milli futbol takımları için simgesel bir anlamı olduğunu aktaran Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, A Milli Futbol Takımı'nın tüm imkanlarının bütün milli takımlar için geçerli olduğunu belirterek, "A Milli Takımımızın oyuncuları nerede kamp yapıyorlarsa engelli milli takımlarımızın oyuncuları da orada kamp yapıyorlar. Burası bizim çıkış noktamızdı. Federasyon başkanları Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı bu geleneği sürdürdü. A Milli Takım kamp yerlerinde engelli milli takımlarımız da kendilerini evlerini hissedecek şekilde kamplarını yapıyorlar. A Milli Takımlarımız hangi formayı giyiyorsa engelli milli takımlarımız da aynı formaları giyiyorlar. TFF ve ana sponsorumuz Nike'ın da katkılarıyla bütün takımlarımız aynı formayı giyiyor. Milli takımımız havaalanlarına giderlerken A Milli Takım otobüsüyle gidecekler. Aynı medya desteğini alıyorlar. TFF, Başkanından tüm çalışanlarına kadar engelli futboluna sevgisini vermiştir." ifadelerini kullandı.



- Ali Metin: "Başarılı olup geleceğimize inanıyorum"



Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Ali Metin de kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bir önceki dönem Samsun'daki olimpiyatlarda şampiyon olduğumuz için hem TFF'de hem engelliler federasyonunda herkesin beklentisi var. Seviyemizi, kalitemizi biraz daha yükselttik. 2017'den sonra bu çocuklarımızı profesyonel liglerdeki takımlara vermeye başladık. Güzel şeyler oldu, kalite bir basamak daha önce çıktı. Başarılı olup geleceğimize inanıyorum. Çocuklarıma inanıyorum. Riva'daki kamplar havamızı daha iyi hale getiriyor, motivasyonumuzu yükseltiyor. Motivasyonumuz yüksek. Çocukların gözleri çakmak çakmak, o ışıltıyı görüyoruz. Herhangi bir sakatlığımız yok. 5 etaptan oluşan güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sessiz şampiyonların sesi olacağız. İnşallah şampiyon olarak altınla döneceğiz."



- Soner Balcı: "Takım olarak hedefimiz şampiyonluk"



Takım kaptanı Soner Balcı ise Türk bayrağını her zaman yukarıda taşıyacaklarının sözünü vererek, şu ifadeleri kullandı:



"Burada son kampımızı yapıyoruz. Takım antrenmanlarımız, taktiklerimiz iyi gidiyor. Federasyona destekleri için teşekkür ederiz. Bu takıma inancım var. Dünyanın gözü bizde. Türkiye'den korkuları var. Futbolumuzdan dünyanın bir tedirginliği var. Takım olarak inancımız yüksek. Türkiye güçlü bir takım. Kendimize inancımız var. Üstümüzde bir baskı yok, rahatız. Takım olarak hedefimiz şampiyonluk. Türk'ün bayrağını yere indirmek yok, her zaman yukarıda taşıyacağız. Bunun için de çalışmaya ve kazanmaya devam edeceğiz."