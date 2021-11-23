İşitme engelli milli sporculardan 5 madalya

İşitme engelli sporcular, İran'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası ve Dünya Karate Şampiyonası'da 5 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşitme engelli milli sporculardan 5 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 00:11
İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası ve İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da aynı anda düzenlenen iki organizasyonda milli sporcular, günü 2 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Yazıcı ve +67 kiloda Selver Şeker gümüş, 57 kiloda Selma Canlı ise bronz madalya kazandı.

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ise kumite 68 kiloda Sinem Özkan ile +68 kiloda Gamze Keresteci, bronz madalya aldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.