İşitme engelli milli hentbolcu, genç yetenekleri spora kazandırmayı hedefliyor

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan gümüş madalyayla dönen Kadın Hentbol Milli Takımı oyuncusu ve beden eğitimi öğretmeni Selin Başaran, aynı başarıyı öğrencilerinin de yaşamasını hedefliyor.



Spora çocukluk döneminde yaz okullarında voleybol, tekvando, futbol, yüzme ve hentbol gibi branşlarda eğitim alarak başlayan Başaran, lisede beden eğitimi öğretmeninin kendisini hentbol takımına dahil etmesiyle lisanslı sporcu oldu.



Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Selin Başaran, 17 yaşında TMO Ankara takımı ile Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.



Ardından Gençler Hentbol Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerinde ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşayan başarılı sporcu, birçok uluslararası müsabakada sahaya çıktı.



TMO Ankara takımıyla 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, Konak Belediyesi takımı ile 1. Lig şampiyonluğu, 1970 Vefaspor takımıyla 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Selin Başaran, son olarak Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) gümüş madalya elde eden Kadın Hentbol Milli Takımında forma giymenin mutluluğunu yaşadı.



İzmir'in Konak ilçesi Faik Paşa Mahallesi'ndeki Şehit Fethi Bey Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak öğrencilerini geleceğe hazırlayan Başaran, onlara başarılarıyla örnek olmak istiyor.



- "En büyük hedefim yetenekli bireyleri spora kazandırmak"



Selin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan işitme kaybı olan biri olarak yıllarca duyanlarla birlikte sportif becerilerini sergilemeye çalıştığını, zaman zaman uyum sorunu yaşasa da spora olan sevgisi ve azmi sayesinde bugünlere geldiğini söyledi.



Öğrencilerine hedeflerin önüne engel konulamayacağını gösterdiğine inandığını dile getiren Başaran, başarılı sporcular yetiştirmeye odaklandığını söyledi.



2020 yılında atandığı okulda salgın nedeniyle öğrencileriyle bu yıl tanışma imkanı bulduğunu dile getiren Başaran, Brezilya dönüşü okulda coşkuyla karşılandığını ve bu durumun kendisini çok etkilediğini anlattı.



Başaran, şunları kaydetti:



"Çok güzel bir sürpriz oldu, plaket ve çiçekle beni karşıladılar. Muhteşemdi, çocukların o gözlerindeki ışık ve seslerindeki o samimiyet... 'Evet, burada güzel bir şeyler başarmışım' dedim. Ve bu ilham kaynağı olabilecek bir hikaye haline dönüştü. Onların sorularıyla bu aralar sıkıştırılıyorum. Benim de sonuçta onlara bir eğitimci olarak söyleyebileceğim; 'ben de sizin gibi bu sıralardan geldim ve hedeflediğimi başarabildim. Sizler de bunu başarabilirsiniz...' Bu hikayenin de onlara yansıması böyle olur diye tahmin ediyorum. Bu mesleğe başlamamdaki en büyük hedef ve amaç benim gibi yetenekli bireyleri spora kazandırmaktı."



Artık kırklı yaşlara geldiğini, sporculukta durma zamanının geldiğini dile getiren Başaran, antrenörlük hedefleri kapsamında öğretmenlikle işe başladığını, yetiştireceği öğrencileri hentbola kazandırmak istediğini de sözlerine ekledi.





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