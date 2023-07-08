İşitme Engelli Milli Badmintoncuların hedefi Dünya Şampiyonluğu!

İşitme Engelli Badminton Milli Takımı dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



Litvanya'da 24 Eylül-1 Ekim 2022'de gerçekleştirilen 9. Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan milli takım, 10-25 Temmuz'daki Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini geride bırakarak derece elde etmeyi hedefliyor.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan 2'si kadın 2'si erkek sporcudan oluşan 4 kişilik takımın belirlenmesi amacıyla Eskişehir'de seçmeler yapıldı.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Kasım Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badmintonun, federasyona bağlı 24 branştan biri olduğunu söyledi.



Badmintonda diğer branşlarda olduğu gibi başarılı olduklarını ifade eden Avcı, "Geçen yıl Litvanya'da yapılan son Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Bu yıl Brezilya'da Dünya Şampiyonası var. Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın milli takım seçmesini yapmak üzere kadim şehrimiz Eskişehir'deyiz. İnşallah bu seçme sonucunda teknik kurulumuzun belirlediği ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Dünya Şampiyonası'na bir katılım sağlayacağız. İnşallah orada da güzel neticeler alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Milli takımın Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığını vurgulayan Avcı, "Sporcularımızla antrenörlerimiz bu konuyla alakalı yoğun bir mesai sarf ediyorlar. Badminton Uzak Doğu sporu olmasına rağmen bizde Türk Milli Takımı olarak Dünya Şampiyonası'nda iddialı olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz direkt şampiyonluk diyebiliriz. Allah'tan bir mani gelmezse inşallah ülkemizi, milletimizi, 85 milyonumuzu Brezilya'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Federasyonlarının Türkiye'deki 65 spor federasyonundan biri olduğuna değinen Avcı, "Şu anda 10 bin 860 lisanslı sporcu sayısına sahibiz. 863 civarında tescilli kulüp sayımız var. Bütün branşlarda olduğu gibi tabii ki badminton branşında da şu anda aktif lisanslı sporcu sayımız giderek artıyor. Bununla alakalı da Federasyon Başkanımız Sayın Kerim Vural beyin ve yönetiminin yoğun bir çabası var. Güzel projelerle inşallah 2024 yılına dolu dolu geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Cavit Şengün: "Türkiye badmintonda büyük bir atak yaptı"



TİESF Badminton Milli Takım Başantrenörü Cavit Şengün ise Eskişehir'de yapılan seçmelerde Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcularının belirlenmesinin ardından şampiyonada yer alacaklarını söyledi.



Geçen yıl Litvanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiklerini hatırlatan Şengün, "Bu şampiyonada Avrupa ikinciliği aldık. Dünya Şampiyonası'nda da şansımızı deneyeceğiz. Onun için uğraşıyoruz. Geçen yıl güzel bir başarı var. Avrupa derecesi yapmak bizim için iyiydi. Dünya Şampiyonası olunca biraz işimiz zorlaşıyor. Malum Asya ülkeleri de işin içerisine giriyor. Gerek Çin gerek Japonya, Asya'da badminton bir numaralı spordur. Biz hazırız. Sporcularımız oldukça iyi. Dünya standartlarında sporcularımız var. Bunlara güveniyoruz. İnşallah madalyayla döneceğiz." dedi.



Türkiye'nin badmintonda büyük bir atak yaptığına dikkati çeken Şengün, şunları kaydetti:



"Aslında dünya badmintonda çok büyük bir atak yaptı. Türkiye de buna uydu. Gerçekten sporcu sayısı en yüksek branşlardan biri haline geldik. Badmintonda şu anda Avrupa'da ve Balkanlar'da artık söz sahibiyiz. Eskiden 'Bu nasıl bir spor, ne yapılıyor?' deniyordu. Şu anda tamamıyla iyiyiz. Avrupa'da çok başarılı sporcularımız var. Olimpiyatlarda yine Türkiye'yi temsil ediyoruz, sporcularımız var. Bay ve bayan sporcularımız var. Bu oldukça zor bir branş. Çok eforlu ve çok teknik olunması gereken bir spor. Danimarka'nın, Rusya'nın, Çin'in bir numaralı sporu. Bunlar sporda çok dünyada söz sahibi ülkeler. Türkiye bunların peşine takıldı. Biz de burada yerimizi almaya çalışıyoruz. Daha alacağımız çok yol var."



Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine badmintona başlayan işitme engelli sporcu Kemal Özer, 17 yaşında ilk kez milli takımda yer aldığını belirterek, "Sporun gelişmesine seviniyorum. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda daha iyi olacağız. Daha büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.



Özer, 2025'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



Milli takımda 7 yıldır yer alan işitme engelli sporcu Nalan Kaygın da Dünya Şampiyonası'na katılarak, derece almayı hedeflediğini dile getirdi.



