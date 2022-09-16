İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı, Erciyes'te hazırlanıyor

İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı, gelecek yıl oynanacak dünya şampiyonasına Erciyes'te hazırlanıyor.

İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı, gelecek yıl oynanacak dünya şampiyonası hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi. Kadın futbolcular teknik direktör Rıfat Demir yönetiminde ısınma, pas, kondisyon ve çift kale maç yaptı. Erciyes'te 8 gündür kampta olduklarını belirten İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya, "Takımızla birlikte hazırlık kampı için Erciyes'e geldik. Takımlarımız genelde 3'er ve 5'er kişiliktir. Rusya'da ve Karabük'te bir Türkiye şampiyonası yapmıştık. Takıma katılacak sporcuları hocalarımızla birlikte seçtik. Farklı kulüplerden gelen sporcularımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Burada milli takım için görev yapıyorlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Milli takıma seçilen Kardelen Duran ise "Kadın futbol takımı için hep birlikte çalışıp ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Geçtiğimiz sürede Karabük'te bir futsal şampiyonası oldu. Kulüpler olarak hepimiz orada toplandık ve Türkiye şampiyonası gerçekleşti. Bunun devamında bir kadın futbol takımı kurulması için federasyonumuz takımlara böyle bir yardımda bulundu. Şuanki hedefimiz inşallah nasip olursa kadın futbol takımı olarak hep birlikte çalışıp ilerleyen süreçlerde ülkemizi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.