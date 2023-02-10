İşitme engelli iki futbolcu, depremde hayatı kaybetti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme engelli iki futbolcu, depremde hayatı kaybetti
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10 Şubat 2023 16:41
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Akan ile Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Arif Özdemir'in depremde vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." denildi.

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