Işın Çelebi: 'Seçimde 6 aday olması çok yanlış'

Galatasaray Başkan adaylarından Işın Çelebi, Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşurken, gündemdeki iddialara sert yanıt verdi.



Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi, "Biz Galatasaray için yaşıyoruz, Galatasaray'ın geleceği ve başarısı için varız. Galatasaray'dan nemalanmak gibi bir mantığımız yok! Galatasaray'ı kartvizit yapmam, yaptırmam da! G.Saray'ın satışını organize edip, oradan menfaat elde etmek isteyecek her insana da karşıyım. Galatasaray'ı sattırmayız! Bu düşünceyi, bunun söylenmesini kabul etmem. Geçmişte A tipi hisselerin satılır hale gelmesine mani olmuştuk. Şimdi aynı şeyi bir başka kılıfla yeniden getiriyorlar!" dedi.



Işın Çelebi, "G.Saray'ı mahkeme kapılarından kurtarmak lazım. Birinci projem G.Saray'da huzuru ve barışı sağlayacak adımlar atmak. Bir akil adamın etrafında birleşip hep beraber G.Saray'ın bütünlük içinde hareket eder hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bu, hepimizin sorumluluğu. Birleşme olursa, her şey aydınlık, açık, şeffaf olacak" diye konuştu.



'G.SARAY KARTVİZİTİYLE İŞLERİNİ ÇÖZMEK İSTİYORLAR'



Diğer adaylar, her biri, gördüğüm kadarıyla G.Saray kartvizitine sahip olmak istiyorlar. Oysa biz G.Saray'dan almak için değil vermek için, G.Saray'ı güçlendirmek için yola çıktık. G.Saray'ın güçlenmesini arzu ediyoruz. Ama diğer arkadaşlarımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. G.Saray kartvizitiyle birçok işlerini, problemlerini çözmek istiyorlar gördüğüm kadarıyla.



'BASKETBOL ŞİRKET GİBİ YÖNETİLMELİ'



G.Saray'ı bir bütün görmek lazım. Futbol ana unsur ama amatör takımlarıyla, gençleriyle bir bütün. Basketbolun ayrı bütçesi olan bir şirket gibi yönetilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Voleybolda da benzer düşünce içindeyiz. Futbolda G.Saray'ın 3 ayrı profesyonelleşme yöntemini buluyoruz. Kurumsal yapının yenilenmesi ofisi kuracağız. Dijital ekonominin araçlarını kullanan bir ofis kullanacağız. Dijitalleşme sürecinin getireceği gelirleri almamız gerekiyor. Bütçe, gelir gider disiplinini sağlamamız gerekiyor.



'ÇIKIŞ ALTYAPIDA'

G.Saray'ın, Bankalar Birliği anlaşmasına göre bütçesini daha dikkatli hale getirmesi gerekiyor. Bütün altyapıyı Büyükçekmece'ye taşıyıp orayı bir kâr merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Hem A takıma futbolcu üretmeli hem de yurtdışına futbolcu üretir hale getirmeliyiz. Orada bir spor akademisi ve ona bağlı spor hekimliği bölümü kuracağız. Daha çok eğitici hocalardan oluşan bir altyapı oluşturmayı düşünüyoruz. Şu anda da başında Ali Yavaş var. Onunla devam edilir, orası geliştirilir. G.Saray'ın çıkışı altyapı olacak.



'6 ADAY YANLIŞ'



Seçimde 6 aday olmasını çok yanlış görüyorum. Azınlık hükümeti gibi bir yapı çıkacak. Düşünün uluslararası bir bankayla görüşüyorsunuz 600-700 oyla seçilmişsiniz, sizin gücünüz olmayacak. 6 aday bölünmeyi daha da artıran bir süreç yaratıyor. Birlik, beraberlik şart. Ben G.Saray'ın geleceği için kendim ve arkadaşlarım adına her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım.



'TEK LİSTE VE BİR AKİL ADAMLA YOLA ÇIKILMALI'



G.Saray mutlaka tek listeyle ve herkesin birleştiği bir akil adamla yola çıkmalı. Bir tek liste olsun, biz de ona dışarıdan yardımcı olalım. Şu anda olması zor. Hepimiz G.Saray için fedakârlık yapmalıyız. Hep G.Saray'dan al, onun koltuğuna otur, onun kartvizitini kullan! İş hayatında iflas etmiş, bankalara borcunu ödeyememiş insanların bir çıkış noktası olarak G.Saray'ı görmeleri... 'G.Saray'ı satalım, buradan para kazanalım' mantığını terk etmeleri lazım.



'FATİH TERİM KARARI ORTAK AKILLA VERİLİR'



Fatih Terim'le ilgili seçimden sonra gelecek yönetim karar verecek. Yönetimin ortak akılla vereceği bir karar. Şu anda ön bir konuşma yapmak istemiyorum bu konuda. Önceden böyle ön yargılarla hareket etmemek lazım. Seçildikten sonra yönetim kurulunda alınacak karar nasıl olur, ona göre karar verilir. Şu anda ön yargılarım yok, ayak üstü karar vermem ben.



'1. PROBLEM KAVGA VE HUZURSUZLUK'



G.Saray'ın 1. problemi kavga ve huzursuzluk. Bence mali problemler, finansal operasyonlar hepsi yapılır. Ama huzur, barış olmadığı zaman, kavga olduğu zaman, mahkeme kapılarında dolaşan bir G.Saray olduğu zaman G.Saray yavaş yavaş erir, sıkıntı çeker. Oysa G.Saray Avrupa'nın ilk 8 takımı arasında yer alacak büyük bir markaya sahip. Bunun değerini bilmek lazım. Bizler G.Saray'a hizmet için, güç katmak için çalışmalıyız. G.Saray'ın kartvizitini kullanarak, koltuk sahibi olarak kendi borçlarımızı, banka ilişkilerimizi, işlerimizi düzenlememeliyiz.