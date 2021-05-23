Işın Çelebi: 'Önce iç barışı sağlayacağız'

Sıkıntılar ve gerginliklerle boğuşan Galatasaray'ın bir numaralı gündem maddesi seçim. 12 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan dört isim var. Sözcü Gazetesi bu dört adayla da röportaj yapma kararı aldı ve ilk konuk, Işın Çelebi...



FATİH TERİM'LE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM



– Galatasaray şampiyonluğu averajla kaçırdı, sorumlusu kim?

"İkinci olmak da birinci olmak kadar önemli. Sonuçta gol averajıyla kaybettik. Bence bunun sorumlusu tüm Galatasaray camiası. Sorun iç huzurun olmaması ve kavga ortamının çok derinleşmesiydi. Ben değil biz kültürünü yerleştirmek çok önemli."



– Terim'le çalışmak ister misiniz?

"Beşiktaş maçından sonra ve bayramdan önce konuştum; şampiyonluk maçından sonra mesaj attım. Mevlana'nın sözünü hatırlatarak dedim ki, 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün. Yeni şeyler söylemek lazım.' O da 'Haklısınız' dedi."



PROJELERİMİZ VAR



– Üyelere mesajınız nedir?

"Bizim bütün arkadaşlara kapımız açık. Galatasaray'a emek verip katkı sağlamak isteyen, herkese yerimiz var. Galatasaray'da yapısal değişikliği en iyi şekilde yapacak olan ekip biziz. Ama uzmanlık çok önemli. Galatasaray üç kere kalp krizi geçirdi ve ameliyata ihtiyacı var. Biz uzmanız. Ameliyatı başarıyla yapacağımızı görüyorum."



– Hangi vaatlerle geliyorsunuz?

"Vaadimiz yok. İşin uzmanıyız biz. Ben iktisat profesörüyüm. Yıllarca problem çözdüm. Galatasaray'ın da sorunlarını çözmeye geliyoruz."



HERKESLE İYİ GEÇİNECEĞİZ



– Diğer kulüp ve kurumlarla ilişkileriniz?

"Amacımız kavga etmek değil, barışı ve huzuru sağlamak. Herkesle iyi geçineceğiz. Genel politikamız: Galatasaray olarak önümüze bakıp işimize odaklanacağız. Avrupa'da önemli başarılar elde etmek zorundayız."



– Finans yönetiminiz nasıl olacak?

"Avrupa takımı olan Galatasaray'ın yeniden hak ettiği ilk 8 takım arasına girmeyi sağlayacağız. İkinci amacımız mali problemi çözmek. Sportif AŞ'nin 2 milyar TL borcu var. 1.2 milyon TL de derneğin Sportif AŞ'ye borcu var. 12 ay içinde yaklaşık 900 milyon TL gerekli. Galatasaray'ın barış ve huzur içerisinde olması çok önemli."



3 KADIN, 2 GENÇ YÖNETİCİ



– Acil sıcak para ihtiyacı var.

"Galatasaray'ın marka değerinin para getireceğini düşünüyorum. Taşıma suyla değirmen dönmez. Galatasaray kendi değerlerini, kendi kaynaklarını yaratacak."



– İletişim eksikliği?

"Yeniden yapılandırma ofisi kuracağız. Yönetimin profesyonelleşmesini sağlamak için. İki; dijital dünyanın araçlarını kullanan bir dijitalleşme ofisini kuracağız. Bu, çok önemli. Üç; gelir ve gider dengesini sağlayan bir ofis kuracağız. Buna bağlı bir finansman disiplin yönetmeliğini çıkaracağız."



– Ekibiniz?

"Uzmanlaşmış ve kendi işinde başarılı olmuş liyakat sahibi arkadaşlardan oluşuyor. Birbiriyle uyumlu. Takım oyunu oynayan bir yapıda. Yaş ortalaması 50'nin altı. 10 kişilik yönetim kurulunun üçü kadın."



ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEM



"Ada'da Milli Emlak'la çözmemiz gereken problemimiz var. Florya'nın 1/3 bizim, 1/3 Milli Emlak'ın, 1/3 de Spor Genel Müdürlüğü'nün. Hisseleri satın almanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Kemerburgaz'da 6 tesis kuracağız, Florya'yı taşıyacağız. Büyükçekmece'de de 100 odalı bir tesis kuracağız. Spor akademisini orada yapacağız. Altyapıya bütçenin %5'i ile 10'u arasında bir miktarı ayırmayı planlıyoruz. Mecidiyeköy'deki otel boş duruyor. Teknopark olarak kullanmayı düşünüyoruz. Riva'da 500 konut yapıldı, projeyi gözden geçireceğiz."



