Işın Çelebi: 'Harcama yapılamaz'

Eski Maliye Bakanı ve aynı zamanda Galatasaray eski yöneticisi Prof. Dr. Işın Çelebi idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'da 2022 bütçesinin onaylanmamasıyla ilgili Milliyet'ten Nevzat Dindar'a önemli açıklamalarda bulundu.



Bütçenin reddedilmesinin 2022'de kimsenin harcama yapmaması anlamına geldiğini söyleyen Çelebi, "Geçici 1-2 aylık bütçe yapmalılar. Yapılan harcamalar kanun dışı olur. Bütçe olağanüstü genel kurulu mutlaka olmalı. Her şey dahil. Kendi bilgisi dışında bütçe harcaması yapması için yetki alması lazım. Yıllarca bütçe yönettim. Eğer geçmişle ilgili harcama yapıldıysa genel kurula onaylatması gerekir. Bütçe disiplini çok önemlidir. Seçim genel kurulunda da bu konu gündeme getirilebilir. Ertesi gün de. Bütçenin kabul edilmemesiyle gelecek yönetim de harcama yapamaz. Genel kurulun onayı lazım" dedi.



Işın Çelebi şöyle devam etti: "2022'nin ilk üç aylık harcamalar geçen yılın bütçe harcamasının ilk üç aydaki cari harcamaların enflasyon oranındaki artışı çerçevesinde yapılan harcamalar onaylanabilir. 2022 bütçesi ve yapılan harcamaların genel kurulda mutlaka onaylanması gerek."



BURAK ELMAS'TAN MESAJ



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu günleri iyi geçirmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak" ifadelerini kullandı.



Galatasaray için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Elmas, "Seçim açıklamasını yaptık. Diğer konuları tartışmaya gerek bile yok. Umarım bundan sonra Galatasaray için hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için çalışmaya her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.





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