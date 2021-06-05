Işın Çelebi: 'Emirates ile görüşüyoruz'

Galatasaray'ın bir numaralı gündem maddesi seçim. 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan 6 isim var.



Akşam Gazetesi, sarı kırmızılıların başkan adaylarından Işın Çelebi'yi konuk etti. İşte o röportaj...



"6 ADAYDAN RAHATSIZIM"



- Bu seçimde Galatasaray başkanlığına aday olmanızın nedeni nedir?



- "Galatasaray'da son dönemdeki kavga ortamı beni çok rahatsız etti. Galatasaray'ı birlik ve beraberlik çizgisine yeniden getirebilir miyiz diye aday olduk. Biz kulübümüzde bu kadar çatışmayı tahmin edemedik. Bu nedenle 6 adayın çıkmasından dolayı rahatsızım."



- Yönetiminizi nasıl tanımlayabilirsiniz?



- "Ben özellikle finans ve mali konularda uzman bir ismim. Takımım da o şekilde. Biz Galatasaray'a ciddi bir kalp ameliyatı yapacağız. Biz bu kalp cerrahisinin uzmanlarıyız ve doktorlarıyız. Bu ameliyatı finansal açıdan başarılı bir şekilde yapacağız. Ben akıl ve bilimle bu işlerin çözüleceğini düşünüyorum."



"560 MİLYON BORCUM YOK"



- Mali ve maddi sorunları kaç senede çözülür?



- "Galatasaray kulübünün kartvizitini kullanarak kendi borç yapılarını ve mali ilişkilerini çözmeye çalışmak yerine Galatasaray'a vermeyi kabul edecek, huzur ve barış için çalışacak bir ekip gelirse hem ekonomik hem de bu dağılmışlık 3 sene içerisinde mutlaka çözülür."



- Camiadan gelen birleşme davetleri konusunda görüşünüz nedir?



- "Beni 8 bin 500 kişi davet etti. Bankalara 560 milyon borcum yok, benim bankalarda yapılandırmam gereken yüksek borçlarım da yok. Hiç kimseye bir mecburiyetim yok. Ben Genel Kurul ve taraftarımızın daveti üzerine aday oldum."



"KULÜBÜN SATIŞINA KESİNLİKLE KARŞIYIZ"



- Kulübün satışı konusunda görüşünüz nedir?



- "Ben kulübün satışına karşıyım. 2014 yılında Ünal Aysal döneminde 'Sportif A.Ş'in A tipi hisseler satılamaz' hükmünü çıkartıyorlardı. Buna karşı çıktık. Galatasaray'ı satarak değil yeniden yapılandırarak çözüm bulmak lazım. Galatasaray'ı satarak kendileri oradan komisyon almak isteyen insanlara bu fırsatı vermemeliyiz."



"ÇİLEK TRANSFERİ YOK"



- "Artık pahalı transfer yerine planlı transferler yapılmalı G.Saray'da artık Çilek transferi yok artık. Gerçekçi ve bütçeli transferler yapacağız."



"GALATASARAY'I GENEL KURUL YÖNETİR"



- "Biz Galatasaray kulübünün belli bir disiplin içerisinde ilkeleri olan bir yönetim anlayışıyla yönetilmesini düşünüyoruz. Galatasaray'ı Genel Kurulu yönetir. Galatasaray'da sadece Genel Kurul yetkilidir."



"ÜYELİK SİSTEMİ DEVAM ETMELİ"



- "Şu anda Galatasaray'ın 8 bin 500 üyesi var. Galatasaray'da üyelik konusunun tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut üyelik sisteminin devam etmesi gerekir."



"TEK SEFERDE ÖDENMEYECEK"



- "300 milyon TL, 12 ay içerisinde ödenecek.. Belli bölümler halinde ödenecek. Galatasaray'ın geliri ve gideri var. Bu ödenecek bir para."



"EMİRATES İLE GÖRÜŞÜYORUZ"



- "Stadın isim hakkı karşılığı yılda 10 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Körfez ülkelerinde görüşmeler yapıyoruz. Emirates ile görüşüyoruz."



"MÜNİH GİBİ SEÇMELİYİZ"



- "Biz ortak akılla hareket edeceğiz. Benim kişisel görüşlerimden çok ortak aklın görüşleri önemli. Bir de dünyada teknoloji değişti. Almanya'da Bayern Münih hocasını nasıl seçiyorsa biz de öyle seçmeliyiz."



"ANLAŞMA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"



- "DenizBank ve Ziraat Bankası'nın kendi verdiği kredileri geri almak için kendini garantiye alan anlaşmalar olarak görüyorum. Yapılan anlaşmayı yeniden gözden geçirmeliyiz.



