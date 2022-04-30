Işın Çelebi: 'Adaylarımız birleşsin!'

Galatasaray'da mahkeme kararıyla iptal edilen seçimin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.



Toplantıda söz alan Divan üyesi Işın Çelebi şu sözleri söyledi:



" 2021 Haziran'da dedik ki; bakın, eğer tek bir liste olmazsa Galatasaray'ın bu borç yapısı içinde geleceğinin sıkıntısı çok büyük. Eşref Hamamcıoğlu'ndan ve Metin Öztürk'ten fedakarlık bekliyorum. Tek liste seçime girelim. 2000 imzayı bugün toplayalım."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ