Işın Çelebi: "Adaylarımız birleşsin!"

Galatasaray'da seçim iptalinin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.

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Işın Çelebi: 'Adaylarımız birleşsin!'
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30 Nisan 2022 11:31
Galatasaray'da mahkeme kararıyla iptal edilen seçimin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.

Toplantıda söz alan Divan üyesi Işın Çelebi şu sözleri söyledi:

"2021 Haziran'da dedik ki; bakın, eğer tek bir liste olmazsa Galatasaray'ın bu borç yapısı içinde geleceğinin sıkıntısı çok büyük. Eşref Hamamcıoğlu'ndan ve Metin Öztürk'ten fedakarlık bekliyorum. Tek liste seçime girelim. 2000 imzayı bugün toplayalım."
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