Isimat-Mirin'e Hatayspor talip oldu

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı savunma oyuncusu Isimat-Mirin'e Hatayspor'un talip olduğu belirtildi.

, Fotoğraf; AA
Isimat-Mirin'e Hatayspor talip oldu
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05 Eylül 2020 00:30
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Nicolas Isımat-Mirin'i kadrosuna katmak istiyor.

TRTSpor'un haberine göre, Isimat-Mirin transferi için Beşiktaş ile Hatayspor'un anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse, oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.

Isimat-Mirin geçen sezon Beşiktaş'tan Toulouse'a kiralandığında da maaşının bir kısmı Beşiktaş kulübü tarafından ödenmişti.



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