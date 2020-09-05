Isimat-Mirin'e Hatayspor talip oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Nicolas Isımat-Mirin'i kadrosuna katmak istiyor.



TRTSpor'un haberine göre, Isimat-Mirin transferi için Beşiktaş ile Hatayspor'un anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse, oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.



Isimat-Mirin geçen sezon Beşiktaş'tan Toulouse'a kiralandığında da maaşının bir kısmı Beşiktaş kulübü tarafından ödenmişti.



