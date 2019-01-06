Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

GÜNTEKİN ONAY'DAN MIRIN TRANSFERİ İÇİN YORUM;

Beşiktaş, Burak Yılmaz'dan sonra ikinci transferini yaptı ve'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların yeni stoperi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı attı.Beşiktaş, Ismat Mirin'in transferi için PSV Eindhoven ile 300 bin euro bonservis bedeli ile anlaşmaya vardı. PSV ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mirin ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacakMirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacakHem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.Mirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacakHem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı. O dönemde Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulunan Mirin, "Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz. Beşiktaş hakkında Gomis'ten de bilgi aldım ve kendisi bana Türkiye'nin güzelliklerinden bahsetti" ifadelerini kullanmıştı.Kariyerine Clairef. Jgd. takımında başlayan Mirin, daha sonra sırasıyla RennesU19, Valencienne, Monaco ve PSV'de forma giydi. Fransa Milli Takımı'nın U19 ve U20 yaş kategorilerinde de forma giyen Mirin, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapıyor. PSV Eindhoven'da bu sezon teknik direktör Van Bombel ile yaşadığı sorunlardan dolayı fazla forma şansı bulamayan Fransız futbolcu, kariyerinde toplam 222 resmi maça çıktı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Mirin'i neden oynatmadığına yönelik kendisine yöneltilen bir soruya, "Oyuncularımıza oynamaları gerektiği taktikleri açıkca anlatıyoruz ama Mirin bunu anlamıyor ve buna uymuyor" şeklinde cevap vermişti.Güntekin Onay, Beşiktaş'ın yeni transferi Mirin'i yorumladı; Büyük takım stoperi arkasında 50-60 metre alan bırakarak oynamayı bilecek. Gömülü-derin savunma oynayan takımlarda çok başarılı olan stoperlerin performansı oyunu rakip yarı sahada oynayan bir takım için referans olmaz. Bu nedenle Isimat-Mirin doğru tercih. Cocu, Scwaab-Mirin 2'lisini oynatıyordu. Van Bommel, daha iyi top kullandığı için Viergever'i tercih etti ve İsimat-Mirin'i kullanmadı. Atletik ve güçlü bir oyuncudur. Yüksek toplarda iyidir"