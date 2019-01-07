Isimat Mirin: 'Agresifim, kırgınlık yok, forma numaram...'

Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan renklerine bağladığı Isimat Mirin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Mirin'in sözleri..."Burada bulunduğum için çok memnunum. Sayın Ali Naibi sürekli çevremdeki insanlarla iletişim halindeydi. Ne mutlu ki buradayım. Beşiktaş'a ve Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş birkaç kez beni transfer etmeyi denedi. Sonunda ne mutlu ki transferim gerçekleşti. Burada çok iyi oyuncular var. Çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayacağım.""Burada genç ve çok tecrübeli, oyuncular da var. Ben de kalitemi göstermek için, sahaya çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Takıma ciddi katkı sağlayacağıma, bu ligde takıma faydalı olacağıma inanıyorum.""Sayın başkan Firket Orman, Serdal Adalı ve Şenol Güneş'e bana güvenip bu yönde bir tercih yaptıkları için teşekkür ederim. Yaptığım tercihin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kulübün renklerini en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım.""PSV'de Atiba ile birlikte çok güzel günler geçirdik ve kupalar kazandık. Kutlamalarda da her şey çok güzel geçmişti. Burada da dilerim ki bu takımla birlikte çok güzel zaferler elde edeceğim, kupalar kazanacağım. Kupalar kazanınca kutlamalarda belki de daha iyilerini daha güzellerini yapacağım.""Burada çok çalışkan oyuncular var. Herkes profesyonel anlamda çok iyi çalışıyor. Burada sıcak bir ortam var. Bana yaptıkları karşılama da ilk andan itibaren çok sıcaktı. Örneğin Atiba, Adriano ve Quaresma, bu oyuncular kaliteleri sorgulanmayan oyuncular. Ancak antrenmandaki çalışkanlıklarını, heyecanlarını görünce gerçekten çok etkileniyorsunuz. Buradaki oyuncu grubu ile çok iyi iletişim kurup çok iyi işler başaracağız.""Benim PSV'ye gittiğim dönemde farklı bir hoca ve farklı bir takım vardı, Cocu vardı. Sonrasında birçok değişim oldu. Ben PSV ile Şampiyonlar Ligi'nde çok maça çıktım. Bu sezon bir teknik direktör değişikliği oldu, yönetimde de bazı değişiklikler oldu. Bu sakın yanlış anlaşılmasın, kulüple aramda hiçbir kırgınlık yok. Hocanın farklı planları vardı ve o planlar doğrultusunda bazı tercihler yaptı. Tekrar söylüyorum, oradan ayrılma kararım kesinlikle kırgınlık üzerinden değil.""Pepe hayranlık duyduğum bir oyuncu. Ben daha farklı tipte bir futbolcuyum. Kulüp için savaşan bir yapıda olacağım. Savunmada ya da oyun kurma konusunda takıma katkı yapabilmek istiyorum. Beşiktaş'a en iyi hizmeti verebilmek için elimden geleni yapacağım.""Bireysel olarak Phillip Cocu ile bir iletişimim olmadı. Ancak ortak arkadaşlarımız var, onlardan bilgi aldım ve çok güzel şeyler söylediler. Onun buradaki macerası pek iyi geçmedi, kendisi için üzgünüm. Ancak karar verebilmem için çok fazla kişiden bilgi almama gerek yoktu. Ben buraya çok isteyerek geldim, sonuçta benim hayatım ve benim kararlarım. Ailem de gerçekten çok istedi, onlar da bu ilgi karşısında bu kararı vermemi istediler.""Oyun stilimi tanımlarsak agresif diyebiliriz. Hakemler Hollanda'da temasa dayalı oyuna pek izin vermiyorlardı. Benim için biraz sıkıntılı bir durumdu. Burada gelmeden izlediğim görüntülere göre daha çok temaslı oyuna tölerans gösteriliyor. Buna adapte olmaya çalışacağım."Mirin, Beşiktaş'ın oyun yapısında, stoperlerin önemi ile ilgili gelen soruya, "Buraya gelme kararımı etkileyen bir faktördü. İlk antrenmanımda dahi bunu gördüm. Hocamız oyunun yönünün çabuk değişmesini istiyor ve ben de buna hemen uyum sağlayabilirim. En kısa zamanda TÜrkçe dersleri almaya başlayacağım. İletişim sorununu çözeceğime inanıyorum." cevabını verdi."15 numarayı giyeceğim ancak çok özel bir anlamı yok. İlk giydiğim forma numarası ve doğum tarihim ile ilgili."