Galatasaray Divan Kurulu BaşkanıEşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda uzun süre kaptanlık yapan milli basketbolcu Işıl Alben'in ayrılış şeklinin sarı-kırmızılı kulübe yakışmadığını söyledi.Işıl Alben'in ayrılığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda duyurduğunu hatırlatan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu konuda gerekli kişilerden bilgiler aldım. Işıl Alben ile konuştum, divan kurulu adına duygularımızı paylaştım. Hizmetler için teşekkür ettim, ayrılış şeklinin Galatasaray'a çok yakışmadığını da teyit ettim. Bir anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum. Brian Birch'ün takımızı çalıştırdığı yıllarda merhum Ali Uras başkanımız vardı. Transfer zamanı Brian Birch, Ali Uras'a bir liste veriyor. Bu listede takıma katılmasını ve ayrılmasını istediği oyuncuların isimleri var. Ali Uras bu listeyi inceledikten sonra Birch'e, 'Sir burası Galatasaray. Burada gelenekler, örf ve adetler vardır. Bir de vefa vardır. Bu nedenle takımlarımızın kaptanları ile alınacak kararlar başkanın inisiyatifindedir. Bu listeye yazmış olduğun kaptan futbol takımımızın kaptanıdır. Ben onun takımda kalmasını istiyorum.'diyor. Bu kişi Galatasaray'a tarihi başarılar yaşatan ve yaşatmakta olan Fatih Terim'dir."