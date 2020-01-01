Isiah Thomas, detaylıca anlattı: "Jordan Kuralları"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Detroit Pistons'ın Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a karşı "Jordan Kurallarını" nasıl kusursuzlaştırdığını anlattı.



Jordan 90'larda bir ikon olarak ortaya çıkmadan önce, kendisini en iyi olarak gösterebilmek için şiddetli bir rekabetin üstesinden gelmesi gerekmişti. MJ'in altın çağındaki savunmacılar inanılmaz derecede fizikseldi ve Pistons, ünlü "Jordan Kuralları"nı, 80'lerin sonlarında icat etmişti.



Pistons'ın eski 'Bad Boy'u Thomas, kısa süre önce tüm bunların olayını detaylıca anlattı.



1992'de Sam Smith tarafından yazılan ünlü kitap da dahil olmak üzere 'Jordan Kuralları' hakkında şimdiye dek birkaç açıklama yapılmıştı. Ancak hiçbir şey, dominant dönemlerinde Pistons ekibinin merkezinde yer alan Thomas'ın ağzından duymak gibi olamaz.



"O DÖNEMDE PAS VERMEYİ SEVMEZDİ"



Thomas, iyi arkadaşı ve eski rakibi Michael Cooper ile bağlantı kurdu ve kendisinden, Jordan için tasarladıkları özel kurallar serisini detaylandırması istendi:



"Jordan'ın soluna gitmekte zorlandığını biliyorduk, bu yüzden onu sola gitmeye zorlardık ve sonra da ikili sıkıştırma yapardık. Ve o dönemlerde pas vermeyi hiç sevmezdi. Bazen üzerinde iki kişi varken kendini zorlayıp kötü şutlar denerdi."



Bu kurallar birkaç yıl boyunca işe yaramıştı. Pistons, Doğu'da arka arkaya üç yıl boyunca Bulls'u acı verici bir şekilde alt etmişti. Jordan 1988'den 90 yılına kadar gerçek anlamda sınanmış, ancak o noktadan sonra zincirini kırmayı başarmıştı.



"ONU PHIL İKNA ETMİŞTİ"



NBA tarihinin en büyük koçlarından biri olan Phil Jackson'ın başarısının büyük bir kısmı, sekiz yıl içinde iki kez three-peat yapan Bulls'a koçluk yaparken gelmişti.



Jackson 1989'da görevi devraldığında, MJ'in Pistons'a karşı bireysel savaşı kaybettiğini fark etmişti. MJ'in sayı ortalamaları çok düşmemiş, ancak bu durum takımın ortak çabalarına zarar vermişti:



"Phil Jackson geldiğinde, Jordan'ı takım arkadaşlarını kullanmaya başlaması gerektiğine ikna etmişti. Takım arkadaşlarına pas verdiğinde, adamlar uzun süredir şut atmamışlardı. Hiç ısınamamışlardı.



Potaya gitmesi bazında, genetik bir yeteneği olduğunu biliyorduk. Havaya yükseldiği zaman, yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu."



Thomas, Jordan Kuralları'nın diğer takımlar için ekstra önem taşımadığını da ifade ederek şunları söyledi:



"Uyguladığımız kurallar, Boston'ın uyguladıklarıyla aynıydı. Biri çembere gittiğinde, smaç basmasına ya da turnike bırakmasına engel olarak, onu çizgiye göndermek ve sadece tek sayı çıkarmasını umut etmek. Biz sadece bunun yüzdeleriyle oynuyorduk. "



"BIRD KURALLARI DA VARDI, MAGIC DE..."



Jordan Kuralları, özellikle de "The Last Dance" belgeselinin yayınlanmasından sonra, herkesin dikkatini çekmişti. Oyuncuların rakip takımdaki en iyi sporcu için özel bir plan tasarlamalarının, oldukça yaygın olduğu biliniyor.



Bu nedenle Isiah Thomas, Jordan için hazırlanmış bir dizi kuralın, tüm lig için geçerli olduğunu düşünüyor:



"Jordan kuralları aslında bunlardı. Ama bizim Jordan kurallarımız da, Kareem kurallarımız da, Magic kurallarımız da, Bird kurallarımız da vardı. Ama Sam Smith bunun hakkında bir kitap yazdığı için, herkes sadece Jordan için özel kurallar olduğunu düşünmüştü."



