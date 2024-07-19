Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, takımın Los Angeles Lakers çaylağı Bronny James'in Phoenix'e çok uygun olacağını düşünmüş olduğunu söyledi.



2024 NBA Draftı öncesinde menajer Rich Paul, Bronny'nin Lakers ya da Suns için oynama tercihini bildirerek, bu iki takımla özel antrenmanlar düzenlemişti.



Ve Lakers, Bronny'yi 55. sıradan seçerek babası LeBron James'in oğlunun kendi izinden yürüme arzusunu yerine getirmişti.



Ishbia, The Pat McAfee Show'daki bir röportajda Suns'ın Bronny'ye olan ilgisini belirterek, takıma olumlu katkıda bulunma potansiyeline olan inançlarını vurguladı:



"Bronny James'in Phoenix'e çok uygun olacağını düşünmüştük ama onu Lakers draft etti."



Bronny'yi kaçırmış olmasına rağmen Ishbia, Suns'ın geleceği ve devam eden yetenek arayışları konusunda olan iyimserliğini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.





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