İşe giderken dua, işe başlarken dua, hangi dua işe başlarken okunur?

İşe başlarken hangi duaları okumak gerekiyor? Hangi dualar sabah işe giderken veya sabah işe başlarken okunması iyidir bilgilerini derlemiş bulunuyoruz. Bir işe başlarken ilk önce besmele çekip, besmelenin arkasından da temmim getirmek İslami adap ve edep kurallarından biri olarak yapılırdı.

02 Kasım 2020 09:21
İşe giderken dua, işe başlarken dua, hangi dua işe başlarken okunur?
Bu duayı devamlı okuyan kişilerin tüm işleri yolunda gider ve bolluk içinde rızkının artmasına sebep olur. İşe başlarken okunacak dua Rabbi Yessir duasıdır. Her gün işe başlamadan önce besmele çekerek okumalısınız.
İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA RABBİ YESSİR DUASI

Rabbi Yessir Duası

Anlamı: "…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Taha Suresi 25-28)

Okunuşu: " ...Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."

Okunuşu: "Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Anlamı: "Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!"

İŞE BAŞLARKEN YAPILACAKLAR HADİS

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir." (Ali el-Mütteki, Kenzu'l-ummal, I, 555, no: 2491) buyurmuşlardır.

Okunuşu: "Bismillahirrahmanirrahim."

Anlamı: "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile.."

Taha Suresi 25-28. Ayetle



İŞE BAŞLARKEN RABBİ YESSİR DUASININ FAZİLETİ

Yeni bir işe, her yeni bir göreve başlamadan önce Rabbi Yessir duasını okumanız tüm işlerinizin yolunda gitmesini sağlayacaktır. Allahu Teala, mümin kullarına bu duaları öğretmiştir ve okumalarını istemiştir. O mümin kulları da her yeni bir işe başlarken bu duayı okumuşlardır. Cenab-ı Hak, Kur'anda böyle haber vermektedir. Allah adıyla başlanan işlerde hayır, bereket, huzur, başarı ve muvaffakiyet olmaktadır. Yüce Allah her işimizde, her anımızda bizim yanımızda olarak yardımcı olacaktır. Yüce Rabbi'm sıkıntılarımızı gidererek helal kazançlarla bizi rızıklandırsın. Allah kelimesini ağzından düşürmeyen mahrum kalmıyor. Tüm işlerimizin önü açılıyor. O zaman bu fırsatı kaçırmayıp, her gün işe başlarken besmele çekerek bu duayı okumayı unutmayalım.

Kalpten inanarak, büyük bir samimiyet ve inanç ile okunduğu zaman her işinizi kolaylaştıran ve genişleten bir duadır. Bazılarına göre sürekli okunduğu zaman şeytan senden 7 sene uzaklaşacağına inanılan bir duadır.

RABBİ YESSİR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Rabbi Yessir ve la tuassir sehhil aleyne bi fadlike ye muyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian ve temmim bil hayri.

RABBİ YESSİR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Ey Yüce Rabbi'm, Kolaylaştır, zorlaştırma, Yüce Rabbi'm hayırla sonuçlandır. Bize kendi katından bir rahmet ver, ihsan buyur. Ve bu işimizde bize doğruluk ver, bizim için başarı hazırla. Yüce Rabbi'm, göğsümü aç ve benim için tüm işlerimi kolaylaştır.

SABAH İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA VİDEO

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