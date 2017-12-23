Isco'dan Zidane'a flaş tepki!

El Classico'da Barcelona'ya sahasında 3-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan'deReal Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Bale ve Asensio'yu oyuna sokmaya hazırlarken yenilen 2. gol ve Carvajal'ın kırmızı kart görmesinin ardından Benzema'yı çıkartıp Nacho'yu oyuna sokma kararı aldı.Zidane'ın bu kararının ardından ısınma hareketleri yapan Isco, sinirlenerek ısınmayı kesti ve yedek kulübesine oturdu.Maçın ardından konuşan İspanyol yıldız, tepkisinin Zidane'a olmadığını kaydederken ''Saçmalamayı kesin, zaten 2 futbolcu oyuna giriyordu. Maçta 4 değişiklik yapılabileceğini bilmiyordum'' diye konuştu.