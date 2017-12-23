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Isco'dan Zidane'a flaş tepki!

El Classico'da sahasında Barcelona'ya 3-0 yenilen Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco, kendisini oyuna sokmayan Zinedine Zidane'a tepki gösterdiği iddia edildi ancak daha sonra İspanyol futbolcu bu iddialara cevap verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Isco'dan Zidane'a flaş tepki!
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23 Aralık 2017 17:55
El Classico'da Barcelona'ya sahasında 3-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Real Madrid'de Isco - Zidane gerginliği yaşandığı iddia edildi.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Bale ve Asensio'yu oyuna sokmaya hazırlarken yenilen 2. gol ve Carvajal'ın kırmızı kart görmesinin ardından Benzema'yı çıkartıp Nacho'yu oyuna sokma kararı aldı.

Zidane'ın bu kararının ardından ısınma hareketleri yapan Isco, sinirlenerek ısınmayı kesti ve yedek kulübesine oturdu.

''4 FUTBOLCU OYUNA GİRMİYOR!''

Maçın ardından konuşan İspanyol yıldız, tepkisinin Zidane'a olmadığını kaydederken ''Saçmalamayı kesin, zaten 2 futbolcu oyuna giriyordu. Maçta 4 değişiklik yapılabileceğini bilmiyordum'' diye konuştu.



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