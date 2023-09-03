Isco, Real Betis'te şov yapıyor

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık Türkiye'den birçok kulüple anılan Isco, yeni takımı Real Betis'te durdurulamıyor.
İspanyol yıldız Isco, Real Betis'te çıktığı 4 karşılaşmada da 'Maçın Adamı' oldu.
Real Betis'te 4 karşılaşmaya çıkan Isco 1 gol atmasına karşın oyun içinde gösterdiği performansla dört karşılaşmanında en çok rating alan oyuncusu oldu.
🆚 Villarreal
🆚 Atletico Madrid
🆚 Athletic Bilbao
🆚 Rayo Vallecano
31 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Betis ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek.
İspanyol yıldız Isco, Real Betis'te çıktığı 4 karşılaşmada da 'Maçın Adamı' oldu.
Real Betis'te 4 karşılaşmaya çıkan Isco 1 gol atmasına karşın oyun içinde gösterdiği performansla dört karşılaşmanında en çok rating alan oyuncusu oldu.
🆚 Villarreal
🆚 Atletico Madrid
🆚 Athletic Bilbao
🆚 Rayo Vallecano
31 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Betis ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek.