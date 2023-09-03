Isco, Real Betis'te şov yapıyor

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık Türkiye'den birçok kulüple anılan Isco, yeni takımı Real Betis'te durdurulamıyor.



İspanyol yıldız Isco, Real Betis'te çıktığı 4 karşılaşmada da 'Maçın Adamı' oldu.



Real Betis'te 4 karşılaşmaya çıkan Isco 1 gol atmasına karşın oyun içinde gösterdiği performansla dört karşılaşmanında en çok rating alan oyuncusu oldu.



🆚 Villarreal

🆚 Atletico Madrid

🆚 Athletic Bilbao

🆚 Rayo Vallecano



31 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Betis ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek.



