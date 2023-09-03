Isco, Real Betis'te şov yapıyor

Türk takımlarıyla adı anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Isco, Real Betis'te çıktığı 4 karşılaşmada da 'Maçın Adamı' oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Isco, Real Betis'te şov yapıyor
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03 Eylül 2023 17:09
Son güncelleme 03 Eylül 2023 17:10
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık Türkiye'den birçok kulüple anılan Isco, yeni takımı Real Betis'te durdurulamıyor. 

İspanyol yıldız Isco, Real Betis'te çıktığı 4 karşılaşmada da 'Maçın Adamı' oldu.

Real Betis'te 4 karşılaşmaya çıkan Isco 1 gol atmasına karşın oyun içinde gösterdiği performansla dört karşılaşmanında en çok rating alan oyuncusu oldu.

🆚 Villarreal
🆚 Atletico Madrid
🆚 Athletic Bilbao
🆚 Rayo Vallecano

31 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Betis ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek.

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