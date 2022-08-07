Isco'nun yeni adresi açıklandı

La Liga ekiplerinden Real Madrid ile olan sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu Isco Alarcon'un yeni takımı belli oldu.
Yine La Liga ekiplerinden Sevilla, Isco'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile Sevilla Kulübü arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Isco'nun adı daha önce Türk takımları ile de anılmış ancak yıldız oyuncunun maliyetinin yüksek bulunduğu ifade edilmişti.
Tam 9 sezon Real Madrid forması giyen 30 yaşındaki Isco Alarcon, Madrid ekibiyle çıktığı 353 maçta 53 gol 52 asistlik katkı sağladı.
Yine La Liga ekiplerinden Sevilla, Isco'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile Sevilla Kulübü arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Isco'nun adı daha önce Türk takımları ile de anılmış ancak yıldız oyuncunun maliyetinin yüksek bulunduğu ifade edilmişti.
Tam 9 sezon Real Madrid forması giyen 30 yaşındaki Isco Alarcon, Madrid ekibiyle çıktığı 353 maçta 53 gol 52 asistlik katkı sağladı.
🤝 Principio de acuerdo con @isco_alarcon para su fichaje por el #SevillaFC. ⚪️🔴🔝#WeareSevilla #NuncaTeRindas
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 7, 2022
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