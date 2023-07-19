Isco'dan şok itiraflar: Monchi ile kavgası ve Sevilla'dan ayrılış hikayesi

Geçtiğimiz Aralık ayında Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Isco, sessizliğini bozdu.



Deneyimli orta saha oyuncusu, hikayesini anlatmak için Marca'ya bir röportaj verdi. Oyuncunun sözleri, eski Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile olan şaşırtıcı bir kavgayı ortaya koydu.



Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Sevilla'dan ayrılan ve hiçbir takımla anlaşma sağlamayan 31 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinden ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.



Monchi ile yaşanan gerilim öncesinde yaşananları anlatan İspanyol oyuncu, "Sevilla yöneticileri, kış transfer döneminin başında benimle konuşmadan takımdan ayrılmam için menajerimi aradılar. Bunu öğrendiğim anda Monchi ile direkt olarak konuşmaya gittim. Ona, 'Ne olduğunu bilmiyorum, ama bana karşı dürüst ol ve sorunsuz bir çözüm bulacağız' dedim." ifadelerini kullandı.



"AYRILMAM İÇİN RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"



"Sadece kulübün düşüncelerini öğrenmek istedim" diyen Isco, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Ama o konuşmadan sonra Monchi, takımdan ayrılmak istediğimi söylemeye başladı. Bu doğru değildi ve her gün hem beni hem de avukatımı arayarak, sözleşme feshini imzalamak için rahatsız etmeye başladı. O zaman tekrar onunla konuşmaya gittim: 'Bak Monchi, bana veya bu şeyleri söylediğin insanlara karşı dürüst değilsin. Ben kalmak istiyorum ve sen sürekli gitmek istediğimi söylüyorsun.' Sonra ben ve o arasında gerçek bir kavga yaşandı."



"BOĞAZIMDAN TUTTU"



"Sonunda ona, futbol dünyasında tanıdığım en aldatıcı kişi olduğunu söyledim. Ve bana saldırdı. Bana doğru geldi, boğazımdan tuttu, bizi ayırmak zorunda kaldılar. O noktada, sportif direktörünün bana saldırdığı ve hiç kimsenin konuşmadığı veya en azından özür dilemediği bir kulüpte rahat hissetmeyeceğime karar verdim. Bu yüzden sözleşmemi yırttım ve Sevilla'dan ayrıldım."



