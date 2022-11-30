İşaret fişeği atan şahıs: 'Rastgele attım!'

İzmir derbisi Göztepe- Altay karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderildi. Şüphelilerin bir kısmının 'kasten öldürmeye teşebbüs', bir kısmının da '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildiği belirtildi.Tribün terörü yüzünden henüz ilk yarıda tatil edilerek Türkiye'nin gündeminden günlerdir düşmeyen Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe-Altay derbisinde gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin vereceği cezalara çevrildi. İki kulüp de taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve yine taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle de talimatın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkedildi. PFDK tarafından kulüplere verilecek cezaların yarın açıklanması bekleniyor. TFF yönetimi de kurul kararının ardından toplanıp 22'nci dakikada hakem tarafından tatil edilen maçla ilgili kararını açıklayacak.İnanılmaz şiddet görüntülerinin damga vurduğu maçın ardından dün İzmir'e çıkarma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, disiplin yargılamasını PFDK'nın yapacağını, TFF yönetiminin yarıda kalan maçla ilgili karar vereceğini hatırlatmıştı. Altay taraftarlarının tribünden işaret fişeği ateşleyip maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yüzünden ağır yaraladığı kanlı maçta olaylar esnasında sahaya atlayan Göztepe taraftarı N. A., korner direği bayrağını sökerek taraftarları sakinleştirmeye çalışan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kırmıştı.Göztepe ve Altay takımları yaşanan şoku atlatmaya çalışıyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki tribün terörüne yakından şahit olan iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti bu hafta oynayacakları karşılaşmalara konsantre olmakta zorlanırken, iki kulüp dış dünyaya kapılarını kapadı. Pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde adeta kampa girdi. Oyuncular ve teknik heyet yaşanan olayların dışında kalabilmek için büyük bir çabanın içine girdi. Sarı-kırmızılı futbolculardan sadece futbola odaklanmaları istendi. Sportif Direktör Ivan Mance, Teknik Direktör Ekrem Dağ ve Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu'nun oyuncularla çok yakından ilgilendiği ve sürekli motivasyon konuşmaları yaptığı kaydedildi.Altay'da da yine pazar günü iç sahada oynanacak Boluspor karşılaşması öncesi teyakkuz ilan edildi. Çıkan olaylar sonrası kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasından yaralanmasıyla büyük şok yaşayan, ardından saatlerce saha içinde korkuyla beklemek zorunda kalan siyah-beyazlı futbolcuların Boluspor karşılaşmasına motive olabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri bildirildi. Başında 4 santimetre yarık oluşan ve tedavisi sonrası taburcu olan Ozan'ın bu hafta görev yapmayacağı kaydedildi. Sportif Direktör Tuna Üzüncü ve Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun da sürekli oyuncularla birlikte olduğu ve takıma moral aşıladıkları vurgulandı. İki kulübün yönetim kanadı tüm hafta boyunca omuz omuza vererek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.