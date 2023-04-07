İsak Vural, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsak Vural sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsak Vural, Fenerbahçe'den ayrıldı
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07 Nisan 2023 12:22
Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden İsak Vural hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İsveç Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Sarı-lacivertli takımda şans bulamayan ve İsveç'e giden İsak Vural için son gelişmeler ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ AMA...

Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride, İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı.

İsak Vural'ın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kiralanamadığı için Hammabry'de oynaması adına sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin İsak Vural'ı daha sonra geri alacağı belirtildi. 





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