Fenerbahçe'nin genç yeteneklerindenhakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İsveç Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Sarı-lacivertli takımda şans bulamayan ve İsveç'e giden İsak Vural için son gelişmeler ortaya çıktı.İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı.İsak Vural'ın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kiralanamadığı için Hammabry'de oynaması adına sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin İsak Vural'ı daha sonra geri alacağı belirtildi.