The Athletic'den Jon Krawczynski'ye göre, Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, point guardı Isaiah Thomas için "dikkat edilmesi gereken takımlar arasında" yer alıyorlar.



Şu anda serbest bir oyuncu olan Thomas, birkaç sene önce oldukça verimli bir profil çizmişti. Boston Celtics formasıyla 2016-17 sezonunda maç başına 28.9 sayı ve 5.9 asist ortalamaları yakalamış olan Thomas, bir süreliğine de olsa MVP tartışmalarında bile yer almıştı.



Thomas en son 2020 Şubat ayında LA Clippers'a takaslanmış, lakin Los Angeles ekibi tarafından hemen serbest bırakılmıştı.



